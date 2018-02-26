В Киеве задержали хакера, разыскиваемого в 30 странах мира

Хакер является организатором международной преступной платформы Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

Суд будет избирать ему меру пресечения в Полтаве npu.gov.ua

В Киеве киберполиция задержала хакера, который был организатором международной преступной платформы Avalanche и разыскивался в 30 странах мира.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что полицейские обнаружили у задержанного паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которому злоумышленник прибыл в столицу.

Во время обыска на съемной квартире полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

Сеть Avalanche работала 7 лет npu.gov.ua

Суммарный ущерб около сотни миллионов евро npu.gov.ua

Сеть Avalanche работала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран. 30 ноября 2016 полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители уже задерживали организатора - 33-летнего местного жителя.

Однако Октябрьский районный суд Полтавы отказал в ходатайстве Генеральной прокуратуры об аресте, после чего подозреваемый исчез из зала суда. Позднее он был объявлен в международный розыск.

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Полтавчанину инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных преступлений: ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 342 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В то же время прокуратура Вердена и полиция Люнебурга (Германия) расследует уголовное дело в отношении Avalanche, которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег.

В Германии, по оценкам экспертов, это повлекло ущерб на более 6 миллионов евро. Денежные потери, связанные с кибератаками от Avalanche, по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.

Напомним, 24 февраля в Польше задержали гражданина Украины, которого разыскивал Интерпол за распространение вредоносных программ. 23 февраля сотрудники СБУ вместе с Нацполицией задержали группу хакеров в Днепре, которые вмешались в работу объектов инфраструктуры региона.