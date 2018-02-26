Аномальная зима в Италии: Рим завалило снегом

Для жителей итальянской столицы снежный покров в 3 – 4 см является аномалией.

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В этом году зимой в Италии наблюдается аномально холодная погода. Жители и гости столицы поражены необычно сильным для этих мест снегопадом.

Об этом сообщает Le Repubblica.

Метеорологи сообщают, что страну накрыл арктический фронт и холодный воздух продвигается на юг страны. Жителей страны предупредили об аномальных морозах и сложной ситуации на дорогах.

В Риме из-за снижения температуры и снега власти закрыли школы и детские сады. Также остановлен процесс обучения и сдачи экзаменов в Ла Сапиенца – одном из крупнейших римских университетов.

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Столица страны уже полностью засыпана снегом, но синоптики прогнозирую усиление осадков. Для жителей итальянской столицы снежный покров в 3 – 4 см является аномалией и многие выкладывают фото в социальные сети.

Напомним, в Польше от морозов погибли 46 человек.