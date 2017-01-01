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Возле одесского рынка Привоз произошла перестрелка

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На месте работала следственно-оперативная группа.
Личности хулиганов установлены
Личности хулиганов установлены
depositphotos.com

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В Одессе утром 26 февраля на Вознесенском переулке возле рынка Привоз произошел конфликт со стрельбой.

Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на источники в прокуратуре.

Конфликт произошел между двумя автомобилистами на Ланосе и Волге.

“В разгар ссоры водитель Волги достал пистолет, скорее всего травматический, и выстрелил в машину оппонента, а после скрылся с места происшествия“, - сообщает издание.

На месте работала следственно-оперативная группа. Позже в пресс-службе полиции прокомментировали инцидент возле Привоза.

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“В 9:58 в полицию поступило сообщение об инциденте между автомобилистами в Вознесенском переулке. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Предварительно установлено, что к припаркованному автомобилю одессита подъехали несколько мужчин на Волге и, разбив стекло, начали угрожать предметом, похожим на пистолет, после чего скрылись в направлении Старосенной площади“, — сообщили в полиции.

В настоящее время личности хулиганов установлены. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 февраля под Одессой арестовали трех киллеров из Молдовы.

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Теги: Одесса, Привоз, стрельба, пистолет, полиция
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