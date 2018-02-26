Порошенко потратил на заграничные визиты 34 млн гривен

Президент в 2017 году совершил 26 заграничных визитов в 18 государств. Средние расходы на один заграничный визит составили 1,3 млн гривен.

Президент налетал почти на 35 млн гривен facebook.com/pg/petroporoshenko

В прошлом году расходы на визиты президента Петра Порошенко за границу составили 34,3 млн гривен. Об этом сообщили в Государственном управлении делами, передают Украинские новости.

"Общая сумма расходов на совершение визитов президента за границу составляет 34 341,1 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

Средние расходы на один заграничный визит главы государства составили 1,3 млн гривен.

Ранее Администрация Президента сообщила, что Порошенко совершил 26 заграничных визитов в 18 государств в 2017 году.

Среди них было 2 государственных визита: в Грузию и на Мальту.

Также в 2017 году у Порошенко было 7 официальных визитов: в Эстонию, Финляндию, Латвию, Данию, Великобританию, Саудовскую Аравию, Португалию.

Кроме того, Президент совершил в 2017 году 17 рабочих визитов: 4 - во Францию, 3 - в Германию, по 2 - в США и в Бельгию, по 1 - в Швейцарию, Мальту, Беларусь, Канаду, Саудовскую Аравию и Литву.

Напомним, на рабочие поездки президента Петра Порошенко в пределах Украины в январе-июле было потрачено из госбюджета 2,48 млн гривен.