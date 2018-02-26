Прокуратура узнала новые подробности захвата Крыма

Правоохранители установили события, которые происходили 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады Крыма. Также стало известно о работниках правоохранительных органов, которые должны были обеспечить охрану общественного порядка.

Правоохранители поминутно установили события, которые происходили 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады Крыма. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры со ссылкой на прокурора АР Крым Гюндуза Мамедова.

По его словам, также были установлены потерпевшие, работники правоохранительных органов и их руководство, которые должны были обеспечить организацию и охрану общественного порядка.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного препятствования представителями пророссийских организаций проведению митингов в поддержку территориальной целостности Украины с применением физического насилия, избиения граждан, которое имело место 26.02.2014 возле здания Верховной Рады Автономной Республики Крым, а также ненадлежащего выполнения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов, которые обеспечивали охрану общественного порядка", - говорится в сообщении.

Также правоохранители установили, что на мобильные телефоны Сергея Аксенова в течение дня постоянно поступали звонки от абонентов РФ.

"Немаловажным фактом является то, что со стороны пророссийских активистов, которые стояли с лозунгами отсоединения полуострова от Украины, были переодетые военные регулярных войск Российской Федерации, которые в дальнейшем активно участвовали в захвате аэропортов, административных зданий и воинских частей. Также во время проведения мирного митинга за территориальную целостность Украины присутствовали кубанские казаки. Замечу, что обе категории этих лиц не имеют никакого отношения к волеизъявлению населения полуострова", - подчеркнул прокурор.

По его словам, на сегодня трем лицам, а именно руководителям правоохранительных органов, сообщается о подозрении.

"Они объявлены в розыск. Следствием установлено, что из-за их халатного отношения к выполнению служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка во время митинга произошли столкновения между сторонами, в результате чего 16 человек получили телесные повреждения и 2 человека погибли", - добавили в прокуратуре Крыма.

Напомним, рано утром 27 февраля 2014 года произошел силовой захват крымского Верховного Совета и Кабинета Министров. Над зданиями были вывешены российские флаги.

Захват произошел по четкому, заранее спланированному сценарию. Вначале в здание ворвались около 30 человек. После того, как оттуда вывели милиционеров, подъехал автобус из которого вышло еще примерно 30 человек с большим количеством амуниции, в том числе и с автоматами Калашникова, снайперскими винтовками СВД, гранатометами РПГ.