Активисты пригрозили заблокировать концерт Билык во Львове

Львовские активисты заявили о намерении заблокировать концерт певицы Ирины Билык. Певица якобы отказалась признавать Россию страной-агрессором, а Крым - аннексированной территорией.

Львовские активисты заявили о намерении заблокировать концерт певицы Ирины Билык, запланированный на 6 марта в местном театре оперы и балета. Такое заявление в понедельник, 26 февраля, сделал активист Добровольческого движения ОУН Антон Петривский, пишет Укринформ.

По словам активиста, с продюсером Ирины Билык несколько раз связывались и выдвигали простое требование, чтобы певица признала Россию страной-агрессором, а Крым - аннексированной территорией.

"На прошлой неделе я общался с продюсером, и он сказал, что Ирина Билык не будет делать такого заявления", - отметил Петривский.

Кроме обещания заблокировать концерт, представители ряда общественных организаций обратились к гендиректору Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой Василия Вовкуна с просьбой не допустить проведения концерта.

"Если же руководители Львовской оперы не отменят концерт, театр будет заблокирован. Вероятнее всего, это будет мирный протест: не пустим зрителей в помещение", - отметили активисты.

По их словам, певица уже несколько раз делала неоднозначные шаги, которые касаются ее гражданской позиции.

Напомним, в июне 2017 года во время концерта певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление активистами и полицией.