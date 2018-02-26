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Активисты пригрозили заблокировать концерт Билык во Львове

Комментариев: 2
Львовские активисты заявили о намерении заблокировать концерт певицы Ирины Билык. Певица якобы отказалась признавать Россию страной-агрессором, а Крым - аннексированной территорией.
Концерт Билык во Львове могут заблокировать
Концерт Билык во Львове могут заблокировать
Страница Fаcebook Ирины Былик

Львовские активисты заявили о намерении заблокировать концерт певицы Ирины Билык, запланированный на 6 марта в местном театре оперы и балета. Такое заявление в понедельник, 26 февраля, сделал активист Добровольческого движения ОУН Антон Петривский, пишет Укринформ.

По словам активиста, с продюсером Ирины Билык несколько раз связывались и выдвигали простое требование, чтобы певица признала Россию страной-агрессором, а Крым - аннексированной территорией.

"На прошлой неделе я общался с продюсером, и он сказал, что Ирина Билык не будет делать такого заявления", - отметил Петривский.

Кроме обещания заблокировать концерт, представители ряда общественных организаций обратились к гендиректору Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой Василия Вовкуна с просьбой не допустить проведения концерта.

"Если же руководители Львовской оперы не отменят концерт, театр будет заблокирован. Вероятнее всего, это будет мирный протест: не пустим зрителей в помещение", - отметили активисты.

По их словам, певица уже несколько раз делала неоднозначные шаги, которые касаются ее гражданской позиции.

Напомним, в июне 2017 года во время концерта певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление активистами и полицией.

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Теги: война, концерт, Львов, Украина-Россия, активисты, Ирина Билык, активист, аннексия Крыма, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Глод    26.02.2018, 23:18
Оценка:  +1
Глод
Активистам на заметку: "Monatik" и "Время и стекло" снялись в рекламе агрессорско-оккупантского оператора Мегафон.
tupotigrius    26.02.2018, 23:18
Оценка:  -4
tupotigrius
І до них дійде, а зараз - біличку на парашу.
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