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Суд решил не изменять Труханову меру пресечения

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Геннадию Труханову суд оставил меру пресечения в виде личного обезательства. Мэр Одессы остается на поруках народного депутата от БПП Дмитрия Голубова.
Труханова решили не арестовывать
Труханова решили не арестовывать
facebook.com/gtruhanovodessa

Апелляционный суд Киева решил не изменять меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом заявил председательствующий судья Валерий Лашевич, сообщает Укринформ.

"Коллегия судей постановила оставить без изменений меру пресечения Геннадию Труханову в виде личного обязательства", - объявил судья. 

Таким образом Труханов остался на поруках народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. В ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовал об избрании для Труханова меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

Кроме того, Апелляционный суд Киева перенёс рассмотрение апелляции на меру пресечения для заместителя городского головы Одессы Павла Вугельмана на 12 марта из-за того, что не пришли материалы дела из Соломенского райсуда столицы.

Напомним, 14 февраля  Труханов был задержан в аэропорту Борисполь сразу после прилета из Варшавы. Тогда же в аэропорту Борисполь задержали и заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

15 февраля Мэра Труханова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, отпустили на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

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Теги: суд, Одесса, Труханов
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