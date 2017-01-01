Нардеп Дзензерский не задекларировал 4,8 млрд гривен долгов – НАПК

Депутат не указал в декларации финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями. На сегодняшний день долги по ним достигли 4,82 млрд грн.

Нардеп не указал в декларации миллионные долги facebook.com/pg/denys.dzenzerskyy

Национальное антикоррупционное бюро просят расследовать недекларирование депутатом Верховной Рады Денисом Дзензерским (фракция Народный фронт) 4,8 млрд гривен долгов. Соответствующее обращение направило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило и направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций 2015 и 2016 годов, поданных народным депутатом Украины Дзензерским" - сказано в сообщении.

Как отмечается, Дзензерский не указал в декларации финансовые обязательства перед тремя банками на общую сумму 4,8 млрд гривен.

Депутат предоставил НАПК пояснения, в которых не отрицал наличие финобязательств, однако не считал, что их надо декларировать.

Кроме того, в декларации за 2015 год Дзензерский задекларировал 35 млн гривен подарка, законность оснований приобретения которого не подтвердил.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что электронное декларирование доходов чиновников находится под угрозой из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции фактически не проверяет декларации.

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