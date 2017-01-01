Суд Лондона проведет заседание по делу ПриватБанка

В Великобритании состоится суд по иску ПриватБанка против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Высокий суд Лондона проведет заседание завтра, 27 февраля.

Высокий суд Лондона 27 февраля проведет заседание по иску ПриватБанка против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний, сообщается в повестке заседаний суда.

Заседание назначено на 10:30 по лондонскому времени (8:30 по Киеву). Судьей в процессе выступает Джоанна Смит.

Напомним, Высокий суд Англии 19 декабря выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Решение принято на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долларов, в результате чего, средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.

Речь идет об активах украинских олигархов за рубежом. При помощи этого судебного разбирательства ПриватБанк собирается вернуть более 2,5 млрд долларов, с учетом процентов.

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