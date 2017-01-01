Опубликован фильм об украинских политзаключенных

Четыре года назад РФ ввела свои войска в Крым, вследствие этого территория полуострова аннексирована, а за российской решеткой оказались 64 украинских политзаключенных, сообщили в Министерстве юстиции.

В результате аннексии Крыма Россией 64 гражданина Украины стали политзаключенными Кремля. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает Министерство юстиции на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня День крымскотатарского сопротивления российской оккупации. Четыре года назад Россия ввела свои войска в Крым и началось злостное нарушение законов Украины и прав ее граждан. Вследствие этого территория Крыма аннексирована, а за российской решеткой оказались 64 украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.

В обнародованном видео Узники Кремля уточняется, что речь идет о 13 групповых и индивидуальных делах, в которых по вымышленным обвинениям российские судьи выносят приговоры в отношении граждан Украины. Людей судят за то, что они выходили на мирные митинги, защищали безопасность Украины, работали журналистами, проявляли неповиновение российской власти.

Как отмечается в видео, 184 года колонии строгого режима получили украинские политзаключенные в Крыму, еще 375 лет колонии требуют для тех заключенных, которые до сих пор ждут свой приговор.

Напомним, ранее сообщалось, что в парламенте подготовили проект постановления с поименным списком политзаключенных украинцев на территории России.

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