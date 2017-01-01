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В Одессе российское консульство облили краской

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Активисты патриотических организаций Одессы облили красной краской консульство России. Митингующие требовали освободить оккупированные территории Украины.
Консульство РФ облили краской
Консульство РФ облили краской
dumskaya.net

Около 30 активистов патриотических организаций сегодня, 26 февраля, в Одессе пикетировали консульство Российской Федерации. Об этом сообщает Думская.

Митингующие требовали освободить оккупированные территории Украины. Активисты также призвали не забывать, что Россия продолжает войну с нашей страной, а десятки наших сограждан все еще содержатся в тюрьмах страны-агрессора.

Здание консульства охраняло около 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.

Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской. Прогоревшие файеры также полетели через забор на территорию дипломатического учреждения.

Напомним, в городе Жешув на юге Польши неизвестный вандал разрисовал почетное консульство Украины.

 

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Теги: Россия, митинг, Одесса, консульство
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