Порошенко наградил 108 военнослужащих орденами и медалями

Петр Порошенко отметил за участие в АТО государственными наградами 108 воинов, среди которых 43 посмертно. Также награждены двое сотрудников МВД, представленные к награде посмертно, и один ранен военнослужащий Нацгвардии.

Президент Украины Петр Порошенко соответствующим указом отметил за участие в АТО государственными наградами 108 воинов, среди которых 43 посмертно и 62 - раненых. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает сайт президентской администрации.

"Бойцы отмечены орденами Богдана Хмельницкого и За мужество III степени, медалями За воинскую службу Украине и Защитнику Отечества", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что награждены двое сотрудников МВД, представленные к награде посмертно, и один ранен военнослужащий Нацгвардии.

Напомним, ранее Порошенко наградил пятерых военнослужащих Национальной гвардии орденами За мужество III степени.

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