Число студентов из Крыма выросло - МОН

Количество студентов из аннексированного полуострова увеличилось более чем на 30 процентов, сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины.

Количество студентов, которые приезжают из Крыма на материковую Украину, чтобы учиться, выросло на 30 процентов Корреспондент.net

Количество студентов, которые приезжают из Крыма на материковую Украину, чтобы учиться в высших учебных заведениях, выросло на 30 процентов. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец, пишет Радио Свобода в понедельник, 26 февраля.

По его словам, этому способствует ряд образовательных инициатив.

"Наше задание состоит в том, чтобы молодежь Крыма могла получить украинское образование. Таврический национальный университет имени Вернадского успешно работает в Киеве. Это должно влиять на доступность образованию для крымчан. Университеты пяти южных областей, согласно закону, который был принят в мае прошлого года, получили тысячу дополнительных мест для приема студентов из Крыма. По итогу это дало то, что количество студентов из Крыма увеличилось более чем на 30 процентов", - сказал Ковтунец.

Напомним, в мае 2017 года Верховная Рада выделила квоты абитуриентам из аннексированного полуострова.

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