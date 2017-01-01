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Число студентов из Крыма выросло - МОН

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Количество студентов из аннексированного полуострова увеличилось более чем на 30 процентов, сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины.
Количество студентов, которые приезжают из Крыма на материковую Украину, чтобы учиться, выросло на 30 процентов
Количество студентов, которые приезжают из Крыма на материковую Украину, чтобы учиться, выросло на 30 процентов
Корреспондент.net

Количество студентов, которые приезжают из Крыма на материковую Украину, чтобы учиться в высших учебных заведениях, выросло на 30 процентов. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец, пишет Радио Свобода в понедельник, 26 февраля.

По его словам, этому способствует ряд образовательных инициатив.

"Наше задание состоит в том, чтобы молодежь Крыма могла получить украинское образование. Таврический национальный университет имени Вернадского успешно работает в Киеве. Это должно влиять на доступность образованию для крымчан. Университеты пяти южных областей, согласно закону, который был принят в мае прошлого года, получили тысячу дополнительных мест для приема студентов из Крыма. По итогу это дало то, что количество студентов из Крыма увеличилось более чем на 30 процентов", - сказал Ковтунец.

Напомним, в мае 2017 года Верховная Рада выделила квоты абитуриентам из аннексированного полуострова.

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Теги: Украина, Крым, студенты, университеты, университет, минобразования, МОН, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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