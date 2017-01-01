Джемилев: РФ превратила Крым в военную базу с ядерным оружием

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что Россия превратила Крым в военную базу. По данным его источников, РФ также разметила на полуострове ядерное оружие.

Россия сделала из Крыма военную базу и разместила там ядерное оружие. Об этом в эфире 5 канала заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает УНИАН.

"Крым действительно превратился в (военную – ред.) базу. Для нас самое больное, что при этом нарушается экология. Этот военно-стратегический объект Таврида, они там все зеленые насаждения вырубают, если находят какие-то памятники культуры, вывозят. Все они там перерыли, перелопатили", - сказал он.

Джемилев добавил, что получил информацию из двух источников, не связанных между собой, о том, что Россия разместила в оккупированном Крыму шесть ядерных боеголовок. "Что касается ядерных боеголовок. Удивительно, что ни НАТО, ни наша внешняя разведка точно не владеет (данными). Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли? Мы еженедельно получаем обзор по Крыму: какая у них техника пришла, какие у них там передвижения. Неделю назад я получил подтверждение того, что и по уровню радиации, в тех местах, где, вероятно, они (ядерные боезаряды – ред.) есть", - отметил лидер крымскотатарского народа.

Напомним, по словам Джемилева, Россия завезла в оккупированный Крым 250 000 человек из ОРДЛО и еще около 300 000 - с РФ.