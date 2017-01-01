В Запорожской области приостановили занятия в 17 школах

В Мелитополе из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с 27 февраля планируется приостановить учебный процесс во всех школах. Количество больных в городе увеличилась на 40%.

На территории Запорожской области приостановлены занятия в 17 школах и 13 классах

На территории Запорожской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановлены занятия в 17 школах и 13 классах. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"В связи с высоким уровнем заболеваемости детей ОРВИ приостановлен учебный процесс в 17 школах на территории области и в 13 отдельных классах", - говорится в сообщении.

В частности, в Мелитополе из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с 27 февраля планируется приостановить учебный процесс во всех школах. Как сообщили в горисполкоме, учебный процесс приостанавливается на две недели, по 7 марта включительно, но де-факто возобновится после 12 марта (в связи с четырехдневными выходными).

Отмечается, что на прошлой неделе количество больных в городе увеличилась на 40%, тогда как 65% всех больных - дети.

В то же время в детских садах решение продолжать работу или приостанавливать будет приниматься администрациями дошкольных учреждений.

В целом в Запорожской области в период с 19 по 25 февраля зарегистрировано 12777 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 720,6 на 100 000 населения, что ниже порогового уровня на 45% (порог - 1315,7). Доля школьников среди всех больных - 31,4%.

Напомним, ранее сообщалось, что школы Херсона будут закрыты с 27 февраля по 3 марта.

Как сообщал Корреспондент.net, в 24 школах Кропивницкого объявили карантин.

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