Штаб: В зоне АТО снаряд попал в дом

В Луганской области сепаратисты обстреляли поселок Подлесное из артиллерийских систем калибра 152 мм. Один из снарядов попал в дом, но никто не пострадал.

В зоне АТО сегодня, 26 февраля, вечером незаконные вооруженные формирования обстреляли поселок Подлесное Попяснянского района Луганской области. В результате обстрела поврежден жилой дом, сообщил в Facebook пресс-центр АТО.

Как отмечается, сепаратисты применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм. Один из снарядов попал в дом, однако никто из местных жителей не пострадал.

"В результате попадания частично разрушен фундамент и перекрытия крыши, выбиты окна", - говорится в сообщении.

Всего было насчитано 12 воронок, по предварительным выводам, от 152-мм снарядов. Огонь велся ориентировочно по направлению от неподконтрольного правительству Первомайска.

Напомним, 24 февраля подразделения сепаратистов на Донбассе произвели четыре обстрела по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе и из артиллерии.

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