Жена Авакова заработала в 57 раз больше мужа

Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2017 году задекларировал 1 млн гривен доходов, а его жена – около 57 млн гривен. Основную часть доходов жена Авакова получила от отчуждения ценных бумаг.

За прошлый год министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 гривны доходов, а его жена Инна - 56 976 679 гривен. Об этом свидетельствуют их электронные декларации, сообщают Українські Новини.

Как отмечается, из суммы доходов министра 710 099 гривен составила его заработная плата в министерстве, 76 800 гривен - роялти от Издательство Фолио, 295 424 - проценты в Ощадбанке.

Жена Авакова получила 291 692 гривны зарплаты в ПАО Инвестор, 567 989 гривен процентов в Ощадбанке, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в пользу Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США) составил 55 812 874 гривны, зарплата по совместительству в Avitalia s.r.l. (Италия) - 304 124 гривны.

На счетах в Государственном экспортно-импортном банке у министра 940 682 гривны, в Ощадбанке - 424 794 гривны, 182 899 долларов, у его жены- 3 373 евро, 1 191 754 гривны, 231 479 долларов.

Еще 1 953 693 долларов Инна Авакова хранит в Райффайзен Банк Аваль, 1 459 960 евро - в Banca Popolare del Frusinate (Италия).

Министр имеет 200 000 гривен в драгоценных металлах, 25 000 гривен, 10 000 долларов, 60 200 евро, 1 900 канадских долларов, 96 000 японских йен наличных средств.

У его жены - 35 000 долларов, 140 000 гривен, 21 000 евро наличных средств.

Обязательства Инны Аваковой по договору купли-продажи доли у ООО Астра-Финанс составили 5 051 600 гривен в пользу ООО Новини-ТВ.

Также указано, что Аваков задекларировал 148 тыс. евро дивидендов по решению общего собрания своей итальянской компании Avitalia s.r.l от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году.

Он задекларировал авторское право на книгу "Ленин с нами?" на русском, украинском и английском языке.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков задекларировал за 2016 год доход в виде зарплаты в сумме 466 тысяч 121 гривну, а также доход от погашения стоимости казначейских военных обязательств в сумме 20 тысяч гривен и погашение купонов по ним на 2800 гривен.

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