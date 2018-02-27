В Запорожье без воды осталось девять улиц и промзона

Аварию ликвидируют 10 человек и три единицы техники Горводоканала. Ситуация находится под контролем ГСЧС.

В Запорожье без воды остался частный сектор УНН

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В Запорожье из-за прорыва трубы холодной воды, без водоснабжения осталась промышленная зона и девять улиц частного сектора. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 27 февраля.

“В Александровском районе вблизи парка Дубовая Роща произошел порыв трубы холодной воды диаметром 1000 мм. Без водоснабжения осталась промышленная зона и девять улиц частного сектора“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечены 10 человек и три единицы техники КП Горводоканал. Ситуация находится под контролем ГСЧС.

Напомним, в январе в Днепре 70 тысяч жителей остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе Д-1.