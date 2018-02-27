Португалия готова отправить миротворцев на Донбасс

Планируется, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности рассмотрят возможность ввода в Донбасс порядка 20 тысяч миротворцев ООН.

Лиссабон будет готов рассмотреть запрос об отправке своих миротворцев в Донбасс в составе миссии ООН, если в Совбезе будет принята соответствующая резолюция.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва, передают РИА Новости.

Читай также: Порошенко против миротворцев из Беларуси - СМИ

В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности был представлен экспертный доклад, содержащий идею ввода в Донбасс порядка 20 тысяч миротворцев ООН. В исследовании, проведенном по заказу консалтинговой компании бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, предлагается включить в состав предполагаемой миротворческой миссии представителей Казахстана, Белоруссии, стран Латинской Америки и ряда стран НАТО, в том числе Португалии.

“Если все стороны договорятся о введении миротворцев ООН и будут уверены, что такая миссия сможет поспособствовать урегулированию ситуации в Донбассе, конечно, Португалия будет готова положительно и оперативно ответить на такой запрос“, — заявил министр.

По его словам, у Португалии есть значительный опыт участия в миротворческих миссиях.

“Конечно, мы не являемся экспертами в ведении боев или военных операций. Но у Португалии есть опыт участия в миротворческих миссиях, в том числе в Европе, мы также вовлечены в различные аспекты деятельности ООН“, — добавил глава министерства.

Как сообщалось 22 февраля Польша выступила за введение миротворцев на Донбасс.