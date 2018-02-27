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Геращенко допускает досрочные выборы в Верховную Раду

Комментариев: 1
Геращенко считает, что досрочные выборы представляют собой шанс проверить рейтинги и отчитаться за проделанную работу.
Геращенко относится к выборам с одобрением
Геращенко относится к выборам с одобрением
УНИАН

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предполагает возможным вариант о досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, одобрительно высказавшись о такой перспективе.

Первый вице-спикер считает, что парламентские выборы предоставят шанс проверить рейтинги и отчитаться за проделанную работу всем представителям партий.

Геращенко отметила, что многие депутаты занимаются лицемерием и имеют двойные стандарты, выступая с протеворечивыми заявлениями относительно досрочных выборов.

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“А еще досрочные выборы показали бы одну очень показательную и очевидную вещь: большинство так называемых независимых активистов на самом деле все эти 4 года занимались чистой политикой, используя двойные стандарты, подыгрывая симпатичным им партиям, с которыми собираются идти на выборы; критиковали власть не как сторонние наблюдатели и неправительственный незаангажированный контроллер, а как политические оппоненты, которые стремятся прийти к власти, которые все это время занимались реальной политикой, но почему-то называли себя общественными активистами. Вангую, все они будут в политических списках пестрой наиболее оппозиционной оппозиции“, - добавила она.

Напомним, 26 февраля председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в Украине не будут проводиться досрочные выборы Раду. Ранее 14 февраля в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса говорилось, что США не исключают досрочных выборов в Украине.

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Теги: Геращенко, Верховная Рада, парламент, выборы
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Комментариев (1)
termenvox    27.02.2018, 10:59
Оценка:  +2
termenvox
Не кизди Ира. Это твой шанс попасть опять в зраду со своими друзьями , и опять терроризировать украинский народ.
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