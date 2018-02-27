Стець упал в обморок во время обращения к послу США

Когда Стець сказал послу США, что за слова "Крым – это Украина" посадили Чийгоза и "вы следующие", он внезапно начал задыхаться.

Министр информационной политики Юрий Стець был вынужден прервать свое выступление Стеця на международном форуме Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления, проходящем в Киеве. Ему стало плохо.

Министр обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США в Украине Мари Йованович и сказал: “Вы говорили, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант“. Внезапно он начал задыхаться и с трудом добавил: “Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие“. После этих слов он прервал выступление и покинул трибуну.

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Далее камера министра не показывает, только сам зал. Пропагандистский сайт Политнавигатор утверждает, что Стець упал в обморок.

Судя по реакции присутствующих, чиновнику действительно стало плохо. Ведущая за кадром извинилась перед гостями: “Извините, пожалуйста. Министр больной. Для нас это норма. Просим понять этот момент“.

Стець упал в обморок 0:00 / 01:18

Напомним, Стець еще 31 мая 2017 года подал в отставку по состоянию здоровья, но эту отставку так и не приняли.