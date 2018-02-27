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Стець упал в обморок во время обращения к послу США

Комментариев: 8
Когда Стець сказал послу США, что за слова "Крым – это Украина" посадили Чийгоза и "вы следующие", он внезапно начал задыхаться.
Стецю стало плохо во время выступления перед иностранцами
Стецю стало плохо во время выступления перед иностранцами
УНИАН

Министр информационной политики Юрий Стець был вынужден прервать свое выступление Стеця на международном форуме Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления, проходящем в Киеве. Ему стало плохо.

Министр обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США в Украине Мари Йованович и сказал: “Вы говорили, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант“. Внезапно он начал задыхаться и с трудом добавил: “Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие“. После этих слов он прервал выступление и покинул трибуну.

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Далее камера министра не показывает, только сам зал. Пропагандистский сайт Политнавигатор утверждает, что Стець упал в обморок.

Судя по реакции присутствующих, чиновнику действительно стало плохо. Ведущая за кадром извинилась перед гостями: “Извините, пожалуйста. Министр больной. Для нас это норма. Просим понять этот момент“.

Стець упал в обморок
0:00 / 01:18

Напомним, Стець еще 31 мая 2017 года подал в отставку по состоянию здоровья, но эту отставку так и не приняли.

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Теги: Стець, обморок, выступление, Мининформполитики, посол США
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Комментариев (8)
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Advocates    27.02.2018, 11:56
Оценка:  0
Advocates
сказал "вы следующие", а сам стал следующим
Serg2176    27.02.2018, 11:39
Оценка:  -3
Serg2176
счас запоребриковских разорвет просто на части
shift1202    27.02.2018, 11:30
Оценка:  +4
shift1202
Беременный может просто?
germanik    27.02.2018, 11:27
Оценка:  +10
germanik
"Министр больной"....это точно.)
квакль-бродякль    27.02.2018, 10:49
Оценка:  +25
квакль-бродякль
Ведущая за кадром извинилась перед гостями: “Извините, пожалуйста. Министр БОЛЬНОЙ. Для НАС ЭТО НОРМА. Просим понять этот момент“.
ChiefPlumber    27.02.2018, 11:07
Оценка:  +16
ChiefPlumber
М-да... не могу не согласиться...
VikaGraum    27.02.2018, 10:38
Оценка:  +25
VikaGraum
Ну да, пригрозил американскому послу тюрьмой, потом понял, что сморозил, и в обморок упал)))
Наталь_Я    27.02.2018, 11:25
Оценка:  +8
Наталь_Я
Впечатлительный?)
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