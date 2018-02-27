В Николаеве женщина 30 лет жила с мумией матери в квартире
В городе Николаев в одной из квартир многоэтажного дома Заводского района сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили женщину, которая 30 лет прожила с мумией матери, в квартире была антисанитария.
Об этом сообщает местное издание 0512.ua.
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Спасатели, войдя в помещение обнаружили женщину с "внешними признаками усыхания конечностей ног". Затем в ходе осмотра помещения в одной из комнат на кровати увидели мумифицированное тело матери пострадавшей.
"Возраст мумии составляет предположительно 30 лет. Все это время дочь жила с телом умершей матери в ужасных условиях: квартира усыпана мусором, отсутствуют свет, вода и газоснабжение“, - сообщили спасатели.
Хозяйку квартиры госпитализировали, ей грозит ампутация ног.
Напомним, 9 февраля в Луцке в квартире обнаружили мумифицированное тело 54-летнего мужчины.