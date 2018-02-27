Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаеве женщина 30 лет жила с мумией матери в квартире

Комментариев: 0
Квартира была вскрыта спасателями и полицией для оказания помощи ее жительнице.
Информация о психическом здоровье хозяйки квартиры не уточняется
Информация о психическом здоровье хозяйки квартиры не уточняется
0512.com.ua

В городе Николаев в одной из квартир многоэтажного дома Заводского района сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили женщину, которая 30 лет прожила с мумией матери, в квартире была антисанитария. 

Об этом сообщает местное издание 0512.ua.

Читай также: Крысы, тараканы и опарыши: в киевской многоэтажке женщина устроила свалку

Спасатели, войдя в помещение обнаружили женщину с "внешними признаками усыхания конечностей ног". Затем в ходе осмотра помещения в одной из комнат на кровати увидели мумифицированное тело матери пострадавшей.

"Возраст мумии составляет предположительно 30 лет. Все это время дочь жила с телом умершей матери в ужасных условиях: квартира усыпана мусором, отсутствуют свет, вода и газоснабжение“, - сообщили спасатели.

Хозяйку квартиры госпитализировали, ей грозит ампутация ног.

Квартира была завалена мусором
Квартира была завалена мусором
0512.com.ua

Возраст мумии составляет предположительно 30 лет
Возраст мумии составляет предположительно 30 лет
0512.com.ua

Напомним, 9 февраля в Луцке в квартире обнаружили мумифицированное тело 54-летнего мужчины. 

Поделись:
Теги: мумия, Николаев, сумасшедшая, психически больная, мусор, спасатели, ГосЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь