Коалиция в Германии согласовала политику по Украине и РФ

Пока в Германии делят министерские портфели, лидеры партий говорят: на Донбассе нужды миротворцы, а помощь Киеву деньгами будет "в строгих условиях".

Прекращение огня в Донбассе и вывод российской военной техники и войск с территории Донбасса должна обеспечить миротворческая миссия ООН. Об этом идет речь в тексте коалиционного соглашения блока канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократов Германии, который опубликовали в формате PDF немецкие СМИ.

В разделах “Украина“ и “Россия“ речь идет о том, что подписанты соглашения обязуются поддерживать Украину в полном восстановлении ее территориальной целостности, укреплении стабильности и социального развития.

Подписанты “ожидают и поощряют“ последовательную реализацию реформ в Украине, главным образом в борьбе с коррупцией и в плане “всесторонней модернизации страны“.

“Мы будем предоставлять нашу финансовую помощь только в строгих условиях“, - подчеркнули они.

Лидеры партий ФРГ заверили: Германия и Франция будут продолжать интенсивно работать над урегулированием “конфликта на востоке Украины“ и выполнением Минских соглашений, и акцентировали внимание на том, как это можно осуществить - через развертывание миротворческой миссии.

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“В основе этих усилий лежит соблюдение режима прекращения огня и вывод всех тяжелых вооружений и вооруженных сил из этого района. Эти события должны быть обеспечены миссией ООН. С реализацией минских соглашений мы готовы смягчить санкции“, - уточнили лидеры основных немецких политических сил.

Будущие коалицианты утверждают, что готовы внести “существенный“ вклад в реконструкцию Донбасса, но с уточнением - “как только существенный прогресс в реализации минских соглашений сделает это возможным“.

Они сожалеют, что внешняя политика Кремля, в том числе ситуация с правами человека, - это “значительный шаг назад“.

“Россия нарушает европейский мирный порядок своей незаконной аннексией Крыма на вмешательством на востоке Украины“, - говорится в тексте документа, где также подчеркивается: нынешняя российская внешняя политика требует от Германии “особого внимания и устойчивости“.

Скриншот страниц соглашения об Украине и России:

Напомним, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили состояние реализации Минских соглашений.