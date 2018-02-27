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Законопроект об Антикоррупционном суде включили в повестку дня

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Парламент может рассмотреть все проекты закона об Антикоррупционном суде в первом чтении 1 марта.
Уже 1 марта закон об Антикоррупционном суде может быть принят
Уже 1 марта закон об Антикоррупционном суде может быть принят

Верховная Рада включила в повестку дня восьмой сессии президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде №7440. За то, чтобы поручить парламентскому комитету по вопросам правовой политики и правосудия подготовить все проекты законов об антикорсуде к первому чтению, проголосовали 235 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

“Этим решением мы включаем проекты в повестку дня и одновременно поручаем комитету подготовить законопроекты к голосованию в зале. Если в среду (28 февраля - ред.) комитет рассмотрит, их можно будет голосовать в зале в первом чтении в четверг (1 марта - ред.)“, - сказал спикер Рады Андрей Парубий.

Напомним, МВФ настаивает на безотлагательном (но в соответствие с парламентскими процедурами) рассмотрении властями Украины законопроекта об Антикоррупционном суде.

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Ранее на критику этого проекта ответил президент Украины Петр Порошенко.

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Теги: Антикоррупционный суд, Верховная Рада, депутаты, законопроект
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