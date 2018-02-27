В Одессе девушка лизнула остановку и примерзла - СМИ

Девушку спасали прохожие.

Во вторник, 27 февраля, одесситка шутки ради прижалась языком к трубе. Так как в городе сегодня стоит сильный мороз, язык немедленно примерз к конструкции остановки. Об этом сообщает сайт города Одесса.

Девушку спасли прохожие. Один из парней купил в ларьке чай и полил несчастный язык. После этого девушка смогла безболезненно “отклеиться“ .

Отметим, что в американском штате Индиана есть памятник одному из героев фильма Рождественская история, который в мороз лизнул флагшток.

Напомним, во вторник в Херсоне и Одессе из-за непогоды закрылись аэропорты. Ранее в Одессе запретили въезд грузовиков в город.