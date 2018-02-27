Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе девушка лизнула остановку и примерзла - СМИ

Комментариев: 1
Девушку спасали прохожие.
Одесситы страдают из-за непогоды
Одесситы страдают из-за непогоды
Прес-служба ДСНС України

Во вторник, 27 февраля, одесситка шутки ради прижалась языком к трубе. Так как в городе сегодня стоит сильный мороз, язык немедленно примерз к конструкции остановки. Об этом сообщает сайт города Одесса.

Девушку спасли прохожие. Один из парней купил в ларьке чай и полил несчастный язык. После этого девушка смогла безболезненно “отклеиться“ .

Отметим, что в американском штате Индиана есть памятник одному из героев фильма Рождественская история, который в мороз лизнул флагшток.

Напомним, во вторник в Херсоне и Одессе из-за непогоды закрылись аэропорты. Ранее в Одессе запретили въезд грузовиков в город.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: курьезы, Одесса, язык, непогода, морозы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
para-trooper    27.02.2018, 19:03
Оценка:  +5
para-trooper
а ей сколько лет?
у нас в детстве даже не все велись на этот прикол, бо знали чем заканчивается ))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь