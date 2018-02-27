ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову зачитали обвинительный акт

Геннадий Дронов читал со шпаргалки, в которой были пункты "Сожаление о случившемся" и "Извинение перед погибшими".

В Харькове во вторник, 27 февраля, прошло очередное судебное заседание по делу о ДТП с шестью погибшими на улице Сумской в Харькове, участниками которого являются два водителя – Геннадий Дронов и Елена Зайцева.

Заседание продлилось почти пять часов, сообщает УНИАН.

В самом начале адвокат подозреваемого Дронова Сергей Перепелица зачитал ходатайство с требованием выпустить своего подзащитного из помещения для подсудимых. Против этого не выступали прокуроры и адвокат второго подозреваемого, однако отвергли такую возможность присутствующие на заседание пострадавшие в ДТП.

Председательствующий судья Виктор Попрас отклонил ходатайство, после чего Перепелица потребовал отвода. По мнению адвоката, отказ был необоснованным и показал предвзятость и низкую квалификацию судьи. Рассматривал ходатайство об отводе Попраса другой судья Киевского райсуда Харькова - Геннадий Зуб. Против отвода Попрас выступили все стороны процесса, ходатайство было отклонено.

После этого прокурор Игорь Омельченко смог зачитать обвинительный акт по делу, а потерпевшие заявили несколько гражданских исков о возмещении ущерба (суммы от 200 тысяч до миллиона гривен). Отвечая на вопрос судьи об обвинительном акте, Зайцева заявила, что вину признает, гражданские иски тоже признает и готова свидетельствовать по делу. Дронов заявил, что вину по обстоятельствам, изложенным в обвинительном акте, не признает, гражданские иски не признает, давать показания по делу готов.

Обоих водителей обвиняют по статье 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения“). При этом Зайцевой инкриминируют несоблюдение ПДД, в результате которого шесть человек погибли и еще пятеро - получили травмы. А Дронова - в том, что он начал пересекать перекресток на запрещенный сигнал и не убедился в безопасности движения, что также стало причиной трагедии.

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Как сообщает издание NewsRoom, Дронов во время заседания пользуется “шпаргалкой“, в которой был список из более десяти пунктов.

“В первом пункте указано “Сожаление о случившемся“, во втором - “Извинение перед погибшими“... Обвиняемый, после того, как заметил интерес представителей СМИ, спрятал свои записи“, - рассказал журналист из зала суда.

Шпаргалка Дронова newsroom.kh.ua

Кроме того, суд определил порядок рассмотрения дела. Сначала будет допрос потерпевших, потом обвиняемых, свидетелей, а в завершение суд будет изучать материалы дела. В заседании объявлен перерыв до 12:30 четверга, 1 марта.

Напомним, 7 февраля обоим подозреваемым в ДТП на Сумской продлили арест еще на 60 дней.