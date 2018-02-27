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ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову зачитали обвинительный акт

Спецтема: ДТП с Лексусом в Харькове
Комментариев: 17
Геннадий Дронов читал со шпаргалки, в которой были пункты "Сожаление о случившемся" и "Извинение перед погибшими".
Геннадий Дронов и Елена Зайцева перед началом суда
Геннадий Дронов и Елена Зайцева перед началом суда
057.ua

В Харькове во вторник, 27 февраля, прошло очередное судебное заседание по делу о ДТП с шестью погибшими на улице Сумской в Харькове, участниками которого являются два водителя – Геннадий Дронов и Елена Зайцева.

Заседание продлилось почти пять часов, сообщает УНИАН.

В самом начале адвокат подозреваемого Дронова Сергей Перепелица зачитал ходатайство с требованием выпустить своего подзащитного из помещения для подсудимых. Против этого не выступали прокуроры и адвокат второго подозреваемого, однако отвергли такую возможность присутствующие на заседание пострадавшие в ДТП.

Председательствующий судья Виктор Попрас отклонил ходатайство, после чего Перепелица потребовал отвода. По мнению адвоката, отказ был необоснованным и показал предвзятость и низкую квалификацию судьи. Рассматривал ходатайство об отводе Попраса другой судья Киевского райсуда Харькова - Геннадий Зуб. Против отвода Попрас выступили все стороны процесса, ходатайство было отклонено.

После этого прокурор Игорь Омельченко смог зачитать обвинительный акт по делу, а потерпевшие заявили несколько гражданских исков о возмещении ущерба (суммы от 200 тысяч до миллиона гривен). Отвечая на вопрос судьи об обвинительном акте, Зайцева заявила, что вину признает, гражданские иски тоже признает и готова свидетельствовать по делу. Дронов заявил, что вину по обстоятельствам, изложенным в обвинительном акте, не признает, гражданские иски не признает, давать показания по делу готов.

Обоих водителей обвиняют по статье 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения“). При этом Зайцевой инкриминируют несоблюдение ПДД, в результате которого шесть человек погибли и еще пятеро - получили травмы. А Дронова - в том, что он начал пересекать перекресток на запрещенный сигнал и не убедился в безопасности движения, что также стало причиной трагедии.

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Как сообщает издание NewsRoom, Дронов во время  заседания пользуется “шпаргалкой“, в которой был список из более десяти пунктов.

“В первом пункте указано “Сожаление о случившемся“, во втором - “Извинение перед погибшими“... Обвиняемый, после того, как заметил интерес представителей СМИ, спрятал свои записи“, - рассказал журналист из зала суда.

Шпаргалка Дронова
Шпаргалка Дронова
newsroom.kh.ua

Кроме того, суд определил порядок рассмотрения дела. Сначала будет допрос потерпевших, потом обвиняемых, свидетелей, а в завершение суд будет изучать материалы дела. В заседании объявлен перерыв до 12:30 четверга, 1 марта.

Напомним, 7 февраля обоим подозреваемым в ДТП на Сумской продлили арест еще на 60 дней.

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Теги: ДТП в Харькове, суд, Зайцева, Дронов
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Комментариев (17)
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МиссГалактика    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +1
МиссГалактика
Правосудие у нас в стране только тогда присутствует,когда есть СМИ.У нас сегодня тоже было первое слушание,по ДТП резонансном,с Найда В.,в котором папа погиб.Сначала защита Найды(аж 4 адвоката!!!+ 5 адвокат наших родичей,которые продаллись за 400 000 грн.,дружно выступили на защиту Найды)
МиссГалактика    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +2
МиссГалактика
Отвод судьи отклонили.Но судья принял решение выпустить Найду под домашний арест,я в слезах ушла из зала суда,и поняла,что в нашей стране правды нет и рикогда не будет.А адвокаты Найды нам сказали,что никаких денег мы не получили и не получим.Мало того,никто перед нами не извинился за гибель папы.
МиссГалактика    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +2
МиссГалактика
Прокурор обжаловал решение судьи,и до 5 марта он еще сидеть будет,вообщем,в честный,справедливый суд я больше не верю.В нашей стране закон писан для виновных,а пострадавшие просто никто.Если у вас нет крепких нервов,денег на адвоката,и помощи СМИ,провал дела обеспечен.
МиссГалактика    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +2
МиссГалактика
Беда случиться может с каждым,но так больно осознавать,что борясь за справедливость,за честную память своего любимого погибшего папы,мы столкнулись с несправедливостью,и жестокостью людей,и отсутствием закона;( и защиты потерпевших со стороны государства.
Drop4head    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +5
Drop4head
сочувствую,да ужасно это все...
iviss    27.02.2018, 23:47
Оценка:  +1
iviss
Ужасно и отвратительно, когда все в этой стране продается. При том, что Найда был пьян и признал свою вину. Резонанс сумасшедший, по всем каналам в новостях. Но, бабки занесенные в суд в этой конченной стране решают все. Чтоб эти судьи горели в Аду. А может даже и при жизни.
i-Kovalsky    27.02.2018, 23:47
Оценка:  +1
i-Kovalsky
Искренне сочувствую. Судебное слушание в любой стране - это те еще помои, после которых теряешь веру во что-либо светлое, а в странах СНГ - это еще и всегда плевок в лицо с лицемерной усмешкой. Держитесь..
Cерgей    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +4
Cерgей
Нужно перенести суд с Харькова в Киев, обдолбаную малолетку решили отмазать всеми способами.
Flesh_21    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +1
Flesh_21
Суд кота за яйца тянет
шор    27.02.2018, 20:28
Оценка:  +12
шор
а Дронов то тут при чём??? писька виновница...пусть и сидит...
SAId    27.02.2018, 20:28
Оценка:  +8
SAId
да ты понимаеш ето как в анекдоте--а вдруг успею--а х..й ты у меня успееш..только жизнь не анекдот..
Estranged    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +10
Estranged
При том, что если бы он стартанул на зелёный, а не желтый, как все нормальные люди, писька пролетела бы без последствий.
skygravity    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +9
skygravity
та тут и член и писька виноваты...
iviss    27.02.2018, 23:47
Оценка:  +2
iviss
Виноват Дронов, нехрен ехать на зеленый (даже загорающийся), когда низко летят Лексусы с мажорками. Конечно, засадить его на пожизненное. А Зайцевой за счет родственника погибших востановить авто.
tavrolet    27.02.2018, 19:58
Оценка:  -3
tavrolet
выйдут оба по закону савченко через полгода и усе
shalek    27.02.2018, 20:28
Оценка:  +17
shalek
уже отменили..
KuplyStekloMoy    27.02.2018, 19:58
Оценка:  +15
KuplyStekloMoy
с какого начала? малолетка под амфетаминами совершила массовое убийство какое бльдь начало..
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