В съемной квартире Николаева хозяйка обнаружила три трупа

В квартире чувствовался сильный запах газа. Как оказалось, хозяйка сдавала посуточно квартиру с неработающим вентиляционным каналом.

Во вторник, 27 февраля, в однокомнатной квартире Николаева, которая сдавалась посуточно, были обнаружены тела трех людей без признаков жизни. Об этом сообщают Новости N.

Как рассказала владелица жилья, она сдала квартиру посуточно постоянному клиенту. Мужчина пришел за ключами в сопровождении двух женщин. Когда на следующий день клиент не ответил на телефонный звонок, хозяйка приехала, но дверь была заперта изнутри, на звонки и стук никто не открывал.

На лестничной клетке был слышен запах газа, в квартире лилась вода. Хозяйка позвонила в службу аварийного открывания дверей. Приехавший по вызову мастер вскрыл квартиру.

Тела двух женщин и мужчины находились внутри без признаков жизни. Мужчина и одна из женщин были найдены раздетыми, еще одна была полностью одетой. В квартире сильно пахло газом.

На место происшествия прибыла скорая помощь, два экипажа патрульной полиции, аварийная служба газа. Газовщики отключили газоснабжение, открыли окна, проветрили квартиру, после чего сотрудники полиции и эксперты смогли приступить к работе.

После детального осмотра места происшествия тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным причиной смерти всех троих могло стать отравление газом. В квартире было установлено автономное газовое отопление. Работники Николаевгаза при осмотре обнаружили, что вентиляционный канал не работает.

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