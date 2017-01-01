Избран председатель Нацслужбы здоровья

Заместитель генерального директора частной клиники Isida-IVF Олег Петренко оказался победителем конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья Украины.

Победителем конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) стал заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития компании Isida-IVF Олег Петренко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В целом, к финальному этапу (собеседованию) конкурса на должность главы НСЗУ по результатам тестирования на знание законодательства, а также решения двух ситуационных задач было допущено четыре претендента.

Напомним, в начале 2018 года в Украине планировали создать независимый заказчик услуг, ответственный за финансирование системы здравоохранения, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

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