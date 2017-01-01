Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Избран председатель Нацслужбы здоровья

Комментариев: 0
Заместитель генерального директора частной клиники Isida-IVF Олег Петренко оказался победителем конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья Украины.
Олег Петренко возглавил НСЗУ
Олег Петренко возглавил НСЗУ
facebook.com/oleg.petrenko2

Победителем конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) стал заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития компании Isida-IVF Олег Петренко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В целом, к финальному этапу (собеседованию) конкурса на должность главы НСЗУ по результатам тестирования на знание законодательства, а также решения двух ситуационных задач было допущено четыре претендента.

Напомним, в начале 2018 года в Украине планировали создать независимый заказчик услуг, ответственный за финансирование системы здравоохранения, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: здравоохранение, Минздрав, конкурс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь