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В Крыму 28 населенных пунктов остались без света

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Около 11 150 человек в Крыму из-за неблагоприятных погодных условий остались без электричества. Отключения коснулись четырех районов.
В Крыму десятки сел сидят без света
В Крыму десятки сел сидят без света
thekievtimes.ua

Из-за сильного ветра жители 28 населенных пунктов Крыма остались без электричества. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Как отмечается, без электроэнергии остались села Джанкойского, Белогорского, Ленинского и Симферопольского районов с общей численностью населения около 11 150 человек.

В городах Крыма и Севастополе аварийных отключений электроэнергии не наблюдается, а социальные объекты подключены к электросети от дизель-генераторных установок, заявили в министерстве.

Ранее тысячи крымчан остались без света из-за аварии на подстанции.

Как сообщалось, летом прошлого года Крым побил рекорд потребления электроэнергии.

 

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Теги: Крым, электроэнергия, непогода, электричество, энергоснабжение, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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