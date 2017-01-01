В Крыму 28 населенных пунктов остались без света

Около 11 150 человек в Крыму из-за неблагоприятных погодных условий остались без электричества. Отключения коснулись четырех районов.

В Крыму десятки сел сидят без света thekievtimes.ua

Из-за сильного ветра жители 28 населенных пунктов Крыма остались без электричества. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Как отмечается, без электроэнергии остались села Джанкойского, Белогорского, Ленинского и Симферопольского районов с общей численностью населения около 11 150 человек.

В городах Крыма и Севастополе аварийных отключений электроэнергии не наблюдается, а социальные объекты подключены к электросети от дизель-генераторных установок, заявили в министерстве.

Ранее тысячи крымчан остались без света из-за аварии на подстанции.

Как сообщалось, летом прошлого года Крым побил рекорд потребления электроэнергии.

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