Глава Нацслужбы здоровья показал декларацию

Олег Петренко задекларировал 1 607 624 гривны доходов за 2017 год. У нового главы Нацслужбы здоровья есть два автомобиля и квартира под Киевом.

Новоизбранный председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко задекларировал 1 607 624 гривны доходов за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Как отмечается, 1 324 340 гривен его дохода составила заработная плата в акушерско-гинекологической клинике Isida, где он является заместителем генерального директора по стратегическому развитию, 283 284 гривны - гонорары или другие выплаты по гражданско-правовым договорам от WALDHAR HOLDING LIMITED (Кипр).

Его жена Людмила задекларировала 138 365 гривен зарплаты в клинике Феофания.

В декларации Петренко указал 75 000 гривен, 17 000 долларов и 3000 евро наличных средств, а также 11 000 долларов, заемных третьим лицам.

На счету в OTP банке он хранит 21 330 долларов, в Райффайзен Банк Аваль - 256 367 гривен.

Он владеет двумя автомобилями - Subaru Outback 2013 года выпуска и Honda Jazz 2011 года выпуска.

Петренко владеет квартирой в Хотове Киевской области (82,3 кв. м), семья - 75% квартиры в Киеве (82,2 кв. м).

Он также задекларировал машиноместо в Хотове (16,9 кв. м), жена - земельный участок в Гребенях Киевской области (1,2 тыс. кв. м).

Напомним, победителем конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья Украины стал заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития компании Isida-IVF Олег Петренко.

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