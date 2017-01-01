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Появилось видео подрыва офиса Союза венгров

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Камеры засняли, как неизвестный подошел к зданию Общества венгерской культуры и оставил на подоконнике пакет. После чего произошел взрыв, который и спровоцировал пожар.

В Ужгороде сегодня ночью горел офис Общества венгерской культуры. Камеры слежения зафиксировали момент поджога, сообщает ТСН.

Выяснилось, что ночью неизвестный подошел к зданию и оставил на подоконнике пакет.

"Через некоторое время происходит взрыв. Изнутри офис сильно выгорел. Никто не пострадал", – говорится в сюжете.

Напомним, пожар случился в ночь с 26 на 27 февраля. Это второй поджог этого здания за последний месяц.

4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

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Теги: Венгрия, Закарпатье, взрыв, пожар, поджог, Ужгород
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Источник: korrespondent.net

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