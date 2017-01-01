Соратника Саакашвили Дангадзе оставили под стражей
Апелляционный суд Киева оставил под стражей соратника бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена)", – написала она.
Напомним, Дангадзе был задержан 4 декабря 2017 года. Правоохранители утверждают, что он хотел покинуть территорию Украины. Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права залога.
Однако позже арест продлили до 31 марта.
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