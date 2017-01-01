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Соратника Саакашвили Дангадзе оставили под стражей

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Суд оставил под стражей соратника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. Ему инкриминируют содействие участникам преступных организаций и госизмену.
Дангадзе остается под арестом
Дангадзе остается под арестом
facebook.com/said.sever.96

Апелляционный суд Киева оставил под стражей соратника бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена)", – написала она.

Напомним, Дангадзе был задержан 4 декабря 2017 года. Правоохранители утверждают, что он хотел покинуть территорию Украины. Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права залога.

Однако позже арест продлили до 31 марта.

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Теги: Саакашвили, суд, арест, Северион Дангадзе
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Источник: korrespondent.net

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