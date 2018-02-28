Дома соратников Януковича охраняют "русскоязычные лица в камуфляже"

Журналисты сняли на видео в каком состоянии сейчас находятся имения Арбузова, Захарченко, Лебедева, Богатыревой, построенные на украденные у народа миллионы.

Дома бывших чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича сейчас стоят ухоженные, под охраной и без долгов за коммунальные услуги.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так в селе Дмитровка Киевской области четвертый год пустует имение экс-главы НБУ Сергея Арбузова. Официально недвижимость взята под арест, но за коммунальные услуги платит собственник. По словам соседей, за хозяйством присматривают двое местных жителей, каждый получает до 4 тысяч грн в месяц.

“В большинстве случаев оплата происходит на территории Украины, но откуда они поступают – это выясняется. Для государства это плюс, что государство не несет расходов на содержание того имущества, которое может быть конфисковано по решению суда“, - пояснил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, добавив, что дела по имениям бывших соратников Януковича “скачут“ из Генпрокуратуры в НАБУ и обратно.

Как заявляют в ГПУ, деньги на содержание домов бывших чиновников “поступают из Европы через различные фирмы“.

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Также деревянная дача на территории в два гектара в селе Петровка до сих пор принадлежит дочери экс-министра обороны Павла Лебедева, который, по сообщениям россиян, сейчас застраивает Крым.

“Летом 2014 года в его дом зашли майдановцы, а сейчас во двор не пускают русскоязычные лица в камуфляже“, - отмечают журналисты.

В селе Романов за забором длиной около 300 метров по-прежнему стоит особняк экс-главы МВД Виталия Захарченко. Во время Майдана его дважды пикетировали, а потом внутрь попадали только следователи, которые арестовали имущество.

Но это даже не самое поразительное. В поместье Раисы Богатыревой в соседнем с дачей Захарченко селе Подгорцы вообще никто из и следователей не приезжал и никто из майдановских активистов не трогал и не пикетировал.

“Она с собаками гуляла, с внуками, сделала линию вот эту – вместо алюминиевых, повесили кабель. Называется линия Богатыревой. Муж живет – приезжает, присматривает“, - говорят односельчане.

Следователи не имеют точных цифр, сколько имений людей из окружения Януковича сейчас находятся под арестом, но точно известно, что ни одного заочного судебного процесса о хищении госимущества по состоянию на 28 февраля 2018 года не начато.

Журналисты отмечают, что последние три месяца следствие вообще остановилось.

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“Следователи прокуратуры лишились полномочий по расследованию дел в отношении бывших высокопоставленных чиновников. 14 декабря передали дела в НАБУ, из НАБУ вернули обратно. Затем генпрокурор снова передам нам. Дела скачут туда-сюда“, - рассказал сотрудникам СМИ Горбатюк.

Тем временем срок давности для расследований резонансных дел истекает. Поэтому если в ближайшие 11 лет ничего не изменится, то бывшие беглецы сохранят себе все купленное за награбленные бюджетные средства имущество.

Как сообщалось в начале февраля, ЕС пересматривает санкции для Януковича.