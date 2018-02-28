Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Для миссии ООН на Донбассе нужно больше стран - Финляндия

Комментариев: 2
Глава Минобороны Финляндии считает, что "сделка" требует одобрения и Украины, и России.
Финский министр выступает за сохранение санкций относительно РФ
Финский министр выступает за сохранение санкций относительно РФ
yle.fi

Министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте заявил, что его страна поддерживает предложенную миротворческую Миссию ООН на Донбассе, однако для обеспечения эффективности необходимо расширить список стран участниц в миссии на востоке Украины.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

“Когда дело доходит до количества войск, пока рано что-то говорить. Но Финляндия, Швеция, Австрия, Швейцария и Ирландия не могут собрать все войска, необходимые для такого рода операций. Нам нужно больше стран. Но сделка требует одобрения и Украины, и РФ“, - отметил Ниинисте.

Читай также: США призвали Россию одобрить миссию ООН в Донбассе

Он добавил, что необходимо сохранить санкции в отношении РФ. 

На встрече с украинским министром обороны Степаном Полтораком, Ниинисте поздравил Украину с совершенствованием и углублением сотрудничества между странами, и отметил, что необходимо общими усилиями обеспечить максимальную эффективность действия Миссии ООН.

Напомним, 19 февраля президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил о готовности страны принять участие в возможной миротворческой операции в Донбассе. Позднее 27 февраля министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что Лиссабон будет готов рассмотреть запрос об отправке своих миротворцев в Донбасс в составе миссии ООН.

Поделись:
Теги: Донбасс, война, ООН, миротворцы, Финляндия, Юсси Ниинисте
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
PanasonicV    28.02.2018, 10:55
Оценка:  +2
PanasonicV
С какого перепугу здесь эрефия?
Letohradek    28.02.2018, 10:36
Оценка:  +2
Letohradek
..."сделка" требует одобрения и Украины, и России.
То есть, нужно согласие страны оккупанта? Вы там совсем все сбрендили???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь