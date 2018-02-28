Для миссии ООН на Донбассе нужно больше стран - Финляндия

Глава Минобороны Финляндии считает, что "сделка" требует одобрения и Украины, и России.

Министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте заявил, что его страна поддерживает предложенную миротворческую Миссию ООН на Донбассе, однако для обеспечения эффективности необходимо расширить список стран участниц в миссии на востоке Украины.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

“Когда дело доходит до количества войск, пока рано что-то говорить. Но Финляндия, Швеция, Австрия, Швейцария и Ирландия не могут собрать все войска, необходимые для такого рода операций. Нам нужно больше стран. Но сделка требует одобрения и Украины, и РФ“, - отметил Ниинисте.

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Он добавил, что необходимо сохранить санкции в отношении РФ.

На встрече с украинским министром обороны Степаном Полтораком, Ниинисте поздравил Украину с совершенствованием и углублением сотрудничества между странами, и отметил, что необходимо общими усилиями обеспечить максимальную эффективность действия Миссии ООН.

Напомним, 19 февраля президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил о готовности страны принять участие в возможной миротворческой операции в Донбассе. Позднее 27 февраля министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что Лиссабон будет готов рассмотреть запрос об отправке своих миротворцев в Донбасс в составе миссии ООН.