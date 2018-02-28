Порошенко внес в Раду законопроект о нацбезопасности

Президент определил документ как неотложный.

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о национальной безопасности Украины. Документ опубликован на сайте парламента под регистрационным номером 8068. Текст проекта пока не обнародован.

В строке статуса законопроекта отмечается, что глава государства определил документ как неотложный. Профильным комитетом для рассмотрения проекта определен комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что этот законопроект является приоритетным, он важен как для реформы сектора безопасности, так и в качестве существенного шага на пути в НАТО, потому документ безотлагательно направили на рассмотрение в комитет.

“Этот закон сверхважный в то время, когда Украина борется с российской агрессией“, - сказал глава парламента.

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Напомним, 3 февраля глава Пентагона США Джеймс Маттис на встрече с министром обороны Степаном Полтораком в Пентагоне призвал принять закон “О национальной безопасности Украины“, содержащий положения о введении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны в стране.