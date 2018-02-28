В Одесской области изнасилованная 11-летняя девочка всю ночь искала дорогу домой

Изнасилованная девочка едва не замерзла, пытаясь найти дорогу домой. Ее нашли только в четыре часа утра.

Девочку из села в Балтском районе Одесской области изнасиловал 19-летний односельчанин. Она едва не замерзла, пытаясь вернуться домой.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Накануне в 16 часов девочка ушла из дома бабушки, у которой она гостила, к себе домой, к родителям. Однако по дороге она пропала. Родственники забили тревогу, к поискам присоединились охотники и просто неравнодушные люди.

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Только в четыре часа утра школьницу в полубессознательном состоянии нашли в посадке на расстоянии 6-7 километров от села, в котором она жила. Потерпевшая рассказала, что 19-летний односельчанин ее изнасиловал и оставил в лесу. Девочка всю ночь бродила в поисках дороги домой. Она чудом не замерзла насмерть.

Задержан 19-летний односельчанин девочки npu.gov.ua

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Сейчас пострадавшая находится в больницу и находится под наблюдением медиков. Состояние ребенка оценивается как стабильное.

Полицейские задержали подозреваемого на территории соседнего района, где он скрывался. Как оказалось, он уже имел судимость. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) УК, следствие продолжается.

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Напомним, в январе в Житомирской области в городе Новоград-Волынский задержали местного жителя при попытке изнасиловать ребенка.

