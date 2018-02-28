С таким промилле не живут: во Львове задержали рекордно пьяного водителя

Концентрация алкоголя в крови виновного в ДТП мужчины в 24 раза превысила норму.

Патрульные едва удержали от самосуда свидетелей ДТП Скриншот из видео

Во Львове патрульные полицейские, оформляя ДТП, обнаружили нетрезвого водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови. За время существования новой полиции еще никогда не фиксировали такой уровень опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

В крови 35-летнего водителя Audi было обнаружено 4,94 промилле алкоголя. Концентрация алкоголя в крови виновника ДТП в 24 раза превысила допустимую норму.

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Нарушитель двигался по второстепенной дороге, не пропустил Mitsubishi, которая ехала по главной. В результате столкновения второе авто отбросило на грузовик на встречной полосе. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Людей, которые стали свидетелями проверки, патрульные едва удержали от самосуда.

Задержан водитель с рекордным результатом промилле 0:00 / 00:42

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