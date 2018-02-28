Международный институт прессы осудил захват Вестей

В Международном институте прессы заявили, что захват офиса Вестей противоречит основным понятиям верховенства закона, и требуют предоставить журналистам доступ к оборудованию и позволить им выполнять свою работу.

Международный институт прессы выступила в поддержку Медиа Холдинга Вести Украина. Об этом во вторник, 27 февраля, говорится на сайте Вестей.

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По словам заместителя директора Международного института прессы со штаб-квартирой в Вене Скотта Гриффена, захват офиса Вестей противоречит основным понятиям верховенства закона.

“Мы обеспокоены тем, что Украина не предложила никаких объяснений или юридических оснований для произвольного захвата и оккупации офиса и оборудования МХВУ“, - заявил он.

Заместитель директора организации добавил, что украинские власти должны предоставить журналистам Вестей доступ к своему оборудованию и позволить им выполнять свою работу.

Международный институт прессы подчеркивает, что АРМА не ответило на их вопросы.

Также отмечается, что организация сделала подробную ретроспективу событий в холдинге, включая учиненный захватчиками погром редакций, техники и оборудования, присутствие неустановленных гражданских лиц в масках и распитие ими алкоголя в захваченных помещениях холдинга, отсутствие законных обоснований и отказ от диалога с юристами. Упомянуто и участие в силовом захвате компании Бизнес-центр Навигатор.

Институт отмечает, что это далеко не первый рейд на холдинг за время его работы.

К слову, международный институт прессы имеет консультативный статус в ООН, ЮНЕСКО и Совете Европы.

Напомним, ранее Международный комитет по защите журналистов (CPJ) призвал украинские власти обеспечить журналистам медиахолдинга Вести доступ к их редакционному офису в ТЦ Гулливер.

Напомним, 8 февраля в помещениях офиса медиа-холдинга Вести в Киеве провели обыски.

В то же время в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА) заявили, что получили в управление все помещения на 31-33 этажах столичного бизнес-центра Гулливер, где, в частности, размещаются редакции газеты, сайта и радио Вести.

В ответ на это журналисты медиа-холдинга Вести потребовали отставки главы АРМА.