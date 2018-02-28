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Супермаркет в Сумах забросали гранатами

Комментариев: 1
Поскольку нападение произошло 4 часа утра, никто из людей не пострадал.
Предварительно злоумышленники разбили окно
Предварительно злоумышленники разбили окно
su.npu.gov.ua

В городе Сумы в помещение одного из местных супермаркетов по улице Героев Крут, 60/4, неизвестные бросили бутылку с горючим веществом и две гранаты.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

В темное время суток, около 4 часов утра, двое молодых людей подошли к магазину. Злоумышленники предварительно разбили стекло в окне, затем забросили в помещение супермаркета бутылку с горючим веществом и сорвав чеку, кинули туда две гранаты РГД-5.

После в магазине сработала сигнализация, взрывом повреждено оборудование и товар. Сумма ущерба устанавливается. К счастью, в результате инцидента люди не пострадали.

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Инцидент квалифицировали по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Нападение совершили в 4 часа утра
Нападение совершили в 4 часа утра
su.npu.gov.ua

В магазин кинули две гранаты
В магазин кинули две гранаты
su.npu.gov.ua

Повреждено оборудование и товар
Повреждено оборудование и товар
su.npu.gov.ua

Напомним, в Ужгороде в ночь на 27 февраля неизвестные устроили подрыв общества венгерской культуры Закарпатья.

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Теги: взрыв, поджог, Сумы, магазин, супермаркет
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Комментариев (1)
pubg    28.02.2018, 11:56
Оценка:  +1
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Ежедневная норма по гранатам выполнена
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