В Одесской квартире нашли обезглавленную девушку
В Одессе в районе Молдаванки на Средней улице правоохранители обнаружили в квартире обезглавленное тело молодой девушки.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
В полиции уточняют, что около 11 вечера 27 февраля поступило сообщение о происшествии. От кого именно поступило сообщение в полиции не указывают. По указанному адресу правоохранители обнаружили тело девушки 1989 года рождения, которая являлась владельцем квартиры.
Читай также: Американскую фотомодель нашли убитой в двух чемоданах
При осмотре в квартире голову жертвы не обнаружили. На теле убитой других повреждений не было.
Позднее полицейские нашли голову жертвы на углу 2-го Разумовского переулка.
По факту убийства открыто уголовное производство по п. 6 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство из корыстных побуждений).
Напомним, 11 января в Хмельницкой области к пожизненному лишению свободы осужден мужчина, убивший тещу и беременную жену топором. Ранее в октябре мужчина убил хозяина квартиры, в которой проживал, после чего отрезал ему голову и выбросил в мусор.