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В Одесской квартире нашли обезглавленную девушку

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Позднее правоохранители обнаружили голову убитой на углу переулка.
Открыто уголовное дело по факту убийства
Открыто уголовное дело по факту убийства
od.npu.gov.ua

В Одессе в районе Молдаванки на Средней улице правоохранители обнаружили в квартире обезглавленное тело молодой девушки. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В полиции уточняют, что около 11 вечера 27 февраля поступило сообщение о происшествии. От кого именно поступило сообщение в полиции не указывают. По указанному адресу правоохранители обнаружили тело девушки 1989 года рождения, которая являлась владельцем квартиры. 

Других повреждений на теле не обнаружено
Других повреждений на теле не обнаружено
od.npu.gov.ua

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При осмотре в квартире голову жертвы не обнаружили. На теле убитой других повреждений не было.

Позднее полицейские нашли голову жертвы на углу 2-го Разумовского переулка.

Полиция выясняет обстоятельства убийства
Полиция выясняет обстоятельства убийства
od.npu.gov.ua

По факту убийства открыто уголовное производство по п. 6 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство из корыстных побуждений). 

Напомним, 11 января в Хмельницкой области к пожизненному лишению свободы осужден мужчина, убивший тещу и беременную жену топором. Ранее в октябре мужчина убил хозяина квартиры, в которой проживал, после чего отрезал ему голову и выбросил в мусор.

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Теги: Одесса, полиция, девушка, убийство
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