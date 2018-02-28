На Закарпатье неизвестные совершили поджог магазина
В поселке Береговое Закарпатской области на улице Мукачевской вечером 27 февраля неизвестные совершили поджог продуктового магазина, который принадлежит .
Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции области Татьяна Щеголева, передает УНН.
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“Двое неизвестных открыли двери магазина и бросили туда неизвестное воспламеняющиеся вещество. Из-за этого в помещении произошел пожар, которой частично уничтожил продукты питания. Так как магазин еще работал, и там были люди, они быстро потушили пожар“, - рассказала Щеголева.
В результате инцидента никто из людей травмирован не был. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК.
Известно, что на территории магазина работали камеры видеонаблюдения, записи которых изучают правоохранители.
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Стоит отметить, что указанный магазин принадлежит местному депутату от БПП, а инцидент с поджогом его имущества происходит не впервые.
Напомним, в Ужгороде в ночь на 27 февраля неизвестные устроили подрыв общества венгерской культуры Закарпатья.