На Закарпатье неизвестные совершили поджог магазина

Двое неизвестных бросили горючую смесь в помещение магазина, когда тот еще работал.

В магазине в момент поджога находились люди rucy.com.cy

В поселке Береговое Закарпатской области на улице Мукачевской вечером 27 февраля неизвестные совершили поджог продуктового магазина, который принадлежит .

Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции области Татьяна Щеголева, передает УНН.

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“Двое неизвестных открыли двери магазина и бросили туда неизвестное воспламеняющиеся вещество. Из-за этого в помещении произошел пожар, которой частично уничтожил продукты питания. Так как магазин еще работал, и там были люди, они быстро потушили пожар“, - рассказала Щеголева.

В результате инцидента никто из людей травмирован не был. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК.

Известно, что на территории магазина работали камеры видеонаблюдения, записи которых изучают правоохранители.

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Стоит отметить, что указанный магазин принадлежит местному депутату от БПП, а инцидент с поджогом его имущества происходит не впервые.

Напомним, в Ужгороде в ночь на 27 февраля неизвестные устроили подрыв общества венгерской культуры Закарпатья.