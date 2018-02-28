Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Жизнь украинцев существенно не улучшилась - Порошенко

Комментариев: 4
Президент недоволен темпом реформ.
Порошенко признал, что эффект от большинства реформ не чувствуется
Порошенко признал, что эффект от большинства реформ не чувствуется
EPA/UPG

От большинства реформ украинцы не чувствуют позитивного эффекта, потому что уровень жизни не повысился. Об этом в среду, 28 февраля, заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции Вызовы-2018

По словам гаранта, очень важные шаги сделаны в направлении децентрализации, что было одним из его ключевых предвыборных обязательств. Также наконец это стало реальностью и наконец начало приносить первые плоды для территориальных общин и в интересах местных общин.

Читай также: Реформ в Украине не видят идиоты - посол Евросоюза

“От большинства других реформ большинство украинцев, к сожалению, не чувствуют позитивного эффекта, потому что жизнь украинцев существенно не улучшилась. Уровень жизни, особенно подкошенной войной и экономической агрессией страны, только начинает возобновляться, и темпы слишком медленные, и меня, как президента, не устраивают“, - заявил президент.

Вместе с тем, он отметил, что “изменения заметили, признали и оценили в мире“, уточнив, что речь идет о безвизовом режиме.

Читай также: Я полностью доволен: Порошенко не планирует распускать Раду

Порошенко на пресс-конференции также заявил, что он единственный президент, чье состояние за время правления уменьшилось. 

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман признал, что правительству за четыре года не удалось изменить качество жизни украинцев. 

Поделись:
Теги: Порошенко, реформы, украинцы, уровень жизни
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
petja@    28.02.2018, 22:10
Оценка:  +6
petja@
Погіршилась на 100%. Рамси чМо попутало.
Kouel    28.02.2018, 22:10
Оценка:  +4
Kouel
Та ты шо,оце так новость!!!
Letohradek    28.02.2018, 22:11
Оценка:  -2
Letohradek
Это не новость а констатация факта. Чего не признает у вас на расии, ваш кремлевский подонок.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь