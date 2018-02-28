Жизнь украинцев существенно не улучшилась - Порошенко

Президент недоволен темпом реформ.

От большинства реформ украинцы не чувствуют позитивного эффекта, потому что уровень жизни не повысился. Об этом в среду, 28 февраля, заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции Вызовы-2018.

По словам гаранта, очень важные шаги сделаны в направлении децентрализации, что было одним из его ключевых предвыборных обязательств. Также наконец это стало реальностью и наконец начало приносить первые плоды для территориальных общин и в интересах местных общин.

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“От большинства других реформ большинство украинцев, к сожалению, не чувствуют позитивного эффекта, потому что жизнь украинцев существенно не улучшилась. Уровень жизни, особенно подкошенной войной и экономической агрессией страны, только начинает возобновляться, и темпы слишком медленные, и меня, как президента, не устраивают“, - заявил президент.

Вместе с тем, он отметил, что “изменения заметили, признали и оценили в мире“, уточнив, что речь идет о безвизовом режиме.

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Порошенко на пресс-конференции также заявил, что он единственный президент, чье состояние за время правления уменьшилось.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман признал, что правительству за четыре года не удалось изменить качество жизни украинцев.