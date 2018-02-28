Порошенко ответил, что будет делать, если проиграет выборы

Отвечая на вопрос, пойдет ли он на президентские выборы снова, глава государства заявил - точно пойдет в качестве избирателя.

Президент Петр Порошенко заявил, что ни разу не проигрывал избирательную кампанию оппонентам, и потому у него якобы нет “плана Б“ на случай проигрыша на следующих выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции Вызовы-2018, отвечая на вопрос журналиста издания Левый берег, что нынешний глава государства будет делать в случае поражения.

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Корреспондент напомнила слова Порошенко о том, что принимать решение об участии в выборах он будет после начала кампании, “но вряд ли кто-то сомневается“, что он пойдет на второй срок.

“Это зависит не от того, что думаете вы... А в значительной мере зависит от того, что думаю я. Так вот, я приму решение тогда, когда я сказал“, - перебил ее президент.

Отвечая на вопрос, каков его “вариант Б“ - план действий на случай поражения на выборах, где он будет жить и чем будет заниматься, Порошенко сказал, что точно будет принимать участие в президентских выборах в качестве избирателя.

“Я подчеркиваю, что после выборов я точно буду жить в Украине в любом качестве, и мне небезразлична Украина, и я сделаю все, чтобы не допустить реванша. Я не понимаю, о каком “варианте Б“ вы говорите. Я не проиграл еще в своей жизни ни одной избирательной кампании“, - заявил он.

При этом Порошенко отказался комментировать лидерство Юлии Тимошенко в последних соцопросах, заявив, что занимается реформированием, “а не рейтингами“.

Президент напомнил, что избирательная кампания не началась.

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“Вы говорили, что “уже давно слышали“ о том, что я собираюсь или уже пошел на избирательную кампанию... Или собираюсь ей заниматься. Хочу вас разочаровать: вы от меня этого не слышали, и решение относительно участия в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда эта кампания начнется. Обещаю вас об этом подробно проинформировать“, - сказал он.

Ранее во время пресс-конференции президент сказал, что пока что не намерен распускать Верховную Раду.