В Харькове на теплотрассе вновь произошла авария

Поломка произошла на тепломагистрали, которую починили в этот понедельник после масштабного порыва.

В городе опять проблемы с отоплением Facebook/Игорь Черняк

В Харькове на пересечении улиц Благодатная и Краснодарская около двух часов ночи 28 февраля в очередной раз произошла авария на тепломагистрали, которую починили только в этот понедельник после масштабного порыва.

Об этом сообщает NewsRoom.

В десятках домов почти сразу батареи стали холодными и исчезла горячая вода. Люди снова были вынуждены включать обогреватели.

Однако при этом отмечается, что “катастрофы нет“ поскольку район сразу переключили на резервную линию, поэтому тепло в домах есть, только немного снизилась тепрература.

В пресс-службе КП Харьковские теплосети частично подтвердили информацию о ЧП, однако отметили, что не владеют данными о состоянии на текущий момент.

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“Все, что мне сейчас известно - что ночью на Краснодарской была авария, дома переподключили на резервную линию. Из-за этого было зафиксировано снижение температуры. Ни подтвердить, ни опровергнуть данные о 95 домах пока не могу“, - рассказала пресс-секретарь коммунальщиков Татьяна Чуйкова.

Напомним, из-за аварий на магистральной теплосети в субботу, 24 февраля, и в ночь на воскресенье, 25 февраля, в Харькове остались без отопления более 650 жилых домов и объектов соцсферы.

По состоянию на вечер воскресенья без отопления в Харькове оставались около 100 зданий, в том числе и 81 жилой дом.