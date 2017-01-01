Дело 2 мая: экс-руководителям МВД сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении по двум статьям трем бывшим руководителям структурных подразделений МВД в Одесской области.

Прокуратура по результатам расследования событий 2 мая 2014 в Одессе сообщила о подозрении трем бывшим руководителям структурных подразделений ГУМВД Украины в Одесской области. Об этом в среду, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что бывшим чиновникам сообщили о подозрении по статье о злоупотреблении служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия, о заведомом оставлении без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии.

В ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В прокуратуре напомнили, что по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов во время событий 2 мая 2014 в Одессе направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника ГУМВД в Одесской области, а также объявлен в розыск заместитель начальника одесского главка. В настоящее время направлено ходатайство в РФ об осуществлении экстрадиции последнего в Украину.

Напомним, 2 мая 2014 года в результате массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов в центре Одессы погибли 48 человек, более 200 получили ранения. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.