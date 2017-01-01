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На границе с Беларусью в баке авто нашли кило кокаина

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Украинец в сговоре с белорусом пытался ввезти 1,1 кг кокаина приблизительной стоимостью 150 тысяч долларов. Наркотики обнаружили в топливном баке автомобиля.
Украинец пытался ввезти в страну кокаин
Украинец пытался ввезти в страну кокаин
vl.sfs.gov.ua

На Волыни в пункте пропуска Ягодин в среду, 28 февраля, таможенники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины пресекли незаконное перемещение в Украину 1,1 кг кокаина приблизительной стоимостью 150 тысяч долл. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Волынской области.

По данным ведомства, наркотическое средство с сокрытием от таможенного контроля пытался ввезти гражданин Украины в сговоре с гражданином Республики Беларусь.

"Четыре полипропиленовых бутылки емкостью 0,5 л с содержанием порошкообразного вещества белого цвета (предварительно кокаина) были обнаружены в топливном баке транспортного средства марки Mitsubishi", - говорится в сообщении.

Общий вес обнаруженной находки составляет 1,1 кг приблизительной стоимостью 150 тысяч долл. Окончательная стоимость будет установлена после проведения экспертизы.

 

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Теги: Украина, наркотики, Беларусь, кокаин, Волынская область, автомобиль
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