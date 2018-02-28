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В Минске договорились об "абсолютном перемирии"

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"Абсолютное перемирие" должно наступить с 0:00 часов по киевскому времени 5 марта. Соответствующий договор будет согласован и опубликован в ближайшие дни.
Представители сепаратистов объявили о перемирии
Представители сепаратистов объявили о перемирии

Участникам контактной группы в Минске удалось добиться соглашения об "абсолютном перемирии". Об этом заявил один из участников переговорного процесса от ЛНР Владислав Дейнего, сообщает ТАСС.

"Стороны договорились об абсолютном соблюдении режима прекращения огня с 0:00 часов по киевскому времени 5 марта, а также о мерах по его обеспечению. Конкретный документ будет согласован сторонами и опубликован в ближайшие дни", – заявил Дейнего.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с 00.00 по Киеву 23 декабря вступило в силу новое, предпраздничное перемирие, о котором стороны договорились в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря.

 

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Теги: донбасс, Перемирие на Донбассе, переговоры в Минске, АТО на востоке Украины
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Комментариев (1)
Бяяка    28.02.2018, 22:11
Оценка:  0
Бяяка
сообщает ТАСС
дальше можно не читать, пророссийская большая помойка только русские новости копирует
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