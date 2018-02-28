В Минске договорились об "абсолютном перемирии"

"Абсолютное перемирие" должно наступить с 0:00 часов по киевскому времени 5 марта. Соответствующий договор будет согласован и опубликован в ближайшие дни.

Участникам контактной группы в Минске удалось добиться соглашения об "абсолютном перемирии". Об этом заявил один из участников переговорного процесса от ЛНР Владислав Дейнего, сообщает ТАСС.

"Стороны договорились об абсолютном соблюдении режима прекращения огня с 0:00 часов по киевскому времени 5 марта, а также о мерах по его обеспечению. Конкретный документ будет согласован сторонами и опубликован в ближайшие дни", – заявил Дейнего.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с 00.00 по Киеву 23 декабря вступило в силу новое, предпраздничное перемирие, о котором стороны договорились в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря.