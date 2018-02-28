Саакашвили рассказал о конфликте с Порошенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил президента Петра Порошенко в срыве реформ в Одесской области. Также политик считает, что у него с президентом "конфликт мировоззрения".

Президент Петр Порошенко препятствовал проведению реформ в Одесской области и украинский народ его точно не изберет на второй срок. Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили у себя в Facebook.

"Сегодня Петр Порошенко на своей пресс-конференции коснулся моего вопроса. Он сказал, что пригласил меня в Одессу, дал все возможности, а я не оправдал доверия. Президент, мягко говоря, сказал неправду. Он меня пригласил так, как приглашают боевого генерала воевать на фронт, а потом хотят, чтобы он стал свадебным генералом и произносил тосты. Он меня пригласил для пиара, для того, чтобы покрасоваться перед украинцами и перед иностранцами", - сказал Саакашвили.

По его словам, Порошенко заблокировал все начинания в Одесской области.

"Он лично заблокировал закон об открытом таможенном пространстве, чтобы не позволить завершить преобразования на Одесской таможне. Он договорился с Трухановым всячески поддержать противостояние со мной", – заявил он.

Саакашвили подчеркнул, что между ним и Порошенко не личный конфликт, а "конфликт мировоззрения".

"Для него президентство - это возможность заработать дополнительные миллиарды и закрепить свой клан. Для меня это была возможность служить народу, улучшать его жизнь. У него коррупция живет в кабинете, она у него в голове. Требовать от него бороться с коррупцией - это то же самое, что уговаривать пчел не любить мед", - выразил мнение политик.

Он признал, что если и была с его стороны ошибка, то в том, что он не ушел раньше с должности главы Одесской ОГА, хотя "через некоторое время уже было очевидно, что наши взгляды, наши принципы сильно отличаются".

"Он сказал, что по отношению ко мне всё было сделано по закону (в процедуре реадмиссии – ред.). Ну нельзя так нагло врать. Где, в какой нормальной стране вы видели, чтобы человека тягали за волосы, душили в вертолете, который два часа кружил над городом, не дали возможности защищаться в судебном порядке, лишили гражданства через поддельные подписи, чтобы его хватали личные охранники президента, а не какие-то полицейские и пограничники. Где, в каком нормальном правовом государстве это возможно? Всем понятно, что по отношению ко мне были нарушены все процедуры", - отмечает Саакашвили.

Он также ответил на реплику Порошенко относительно того, что "должен быть несчастным человеком, потому что я себя не реализовал".

"Петр Алексеевич, я себя реализовал более чем достаточно, я вписал себя в историю целого региона путем успешных реформ в Грузии", - заявил Саакашвили.

По его словам, вместе со своими "настоящими искренними сторонниками и соратниками" он намерен создавать новую Украину.

Напомним, президент Петр Порошенко считает, что процесс реадмиссии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу был проведен без нарушений и в рамках закона.

12 февраля политик был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Саакашвили приняли на территории Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины.

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