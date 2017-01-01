КС: Языковой закон Колесниченко-Кивалова утратил силу

Нарушение процедуры рассмотрения и голосования за законопроект является основанием для признания его неконституционным, считают в Конституционном суде.

Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" от 3 июля 2012, который 28 февраля был признан Конституционным судом Украины неконституционным, теряет силу со дня принятия этого решения. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет Интерфакс-Украина.

"Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано", - говорится в сообщении.

При рассмотрении конституционного представления 57 народных депутатов КС установил, что процедура рассмотрения и принятия данного закона проходила с рядом нарушений. В частности, ко второму чтению не была подготовлена сравнительная таблица и вывод профильного комитета парламента, не было проведено обсуждения законопроекта, депутаты были лишены права на рассмотрение их правок и предложений.

Также КС указал на пребывание народных депутатов Украины при принятии закона в местах, исключающих личное голосование; блокирование народными депутатами Украины выступающих, физическое воспрепятствование голосованию народных депутатов; голосование одних народных депутатов Украины карточками других, которые не находились в зале заседаний Верховной Рады во время голосования.

"Конституционный суд Украины пришел к выводу, что нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия проекта закона № 9073 (регистрационный номер) во время его принятия в целом на вечернем пленарном заседании Верховной Рады Украины 3 июля 2012 носили системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия закона. Изложенное является основанием для признания закона неконституционным согласно ч. 1 ст. 152 Конституции Украины", - говорится в сообщении суда.

При этом КС отметил, что в данном случае, в связи с несоблюдением процедуры рассмотрения закона, конституционному контролю подлежало не содержание закона, а установленная Конституцией Украины процедура его рассмотрения и принятия.

Напомним, инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики" был принят 3 июля 2012 года. Закон вступил в силу 10 августа 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.