Сепаратисты за день трижды открывали огонь из гранатометов и минометов

Противник активизировался на Светлодарской дуге: под обстрел попали позиции ВСУ возле пункта Луганское. Также стреляли в районе Павлополя и Приазовья.

За день в зоне АТО зафиксированы три обстрела Минобороны Украины

В течение дня сепаратисты продолжали обстрелы бойцов ВСУ. Об этом вечером в среду, 28 февраля, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Постадавших сегодня не было.

"На Луганском направлении, на рассвете, противник активизировался на Светлодарской дуге. Под обстрелы агрессора из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции у населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

Также сепаратисты обстреляли защитников Новгородского из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На Донецком направлении, в обеденное время, противник применил минометы различных калибров вблизи Павлополя на Приазовье", - отмечают в штабе АТО.

В общем, с начала суток, зафиксировано 3 обстрела врага.

Напомним, в Минске договорились об "абсолютном перемирии" с 5 марта.

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