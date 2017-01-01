Сепаратисты за день трижды открывали огонь из гранатометов и минометов
В течение дня сепаратисты продолжали обстрелы бойцов ВСУ. Об этом вечером в среду, 28 февраля, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Постадавших сегодня не было.
"На Луганском направлении, на рассвете, противник активизировался на Светлодарской дуге. Под обстрелы агрессора из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции у населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.
Также сепаратисты обстреляли защитников Новгородского из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"На Донецком направлении, в обеденное время, противник применил минометы различных калибров вблизи Павлополя на Приазовье", - отмечают в штабе АТО.
В общем, с начала суток, зафиксировано 3 обстрела врага.
Напомним, в Минске договорились об "абсолютном перемирии" с 5 марта.
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